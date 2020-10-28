Штаб ООС заявил о 4 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Уточняется, что в районе населенного пункта Водяное боевики применили автоматический станковый гранатомет, а недалеко от поселка Пески — ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.



Подчеркивается, что украинские военные не пострадали и ответный огонь не открывали.



По данным штаба, с начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще трое пострадали.



При этом президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что благодаря «режиму тишины» на Донбассе удалось значительно сократить количество обстрелов и жертв.