«ДНР» сообщила о 159 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек

За минувшие сутки, 27 октября, на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 159 заболевших коронавирусом. Кроме того, 17 человек умерли — мужчины в возрасте от 61 до 84 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Также отмечается, что за сутки выписано 140 человек.



За все время пандемии «ДНР» подтвердила 6262 случаев COVID-19. Из них 2815 человек выздоровели, а 483 умерли. Продолжают лечение 2964 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 203 случая пневмоний, что на 12 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 117 человек. Всего на лечении 2258 пациентов с пневмониями, из них 474 на кислородной поддержке (+57 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории.

На подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус выявлен всего у 9026 человек. Из них 3820 человек выздоровели, а 95 умерли.