В Мариуполе скорая помощь не справляется с потоком пациентов: 60 сотрудников на больничном

По состоянию на вчера, 27 октября, 62 сотрудника городской станции скорой медицинской помощи ушли на больничный. Медучреждение испытывает острый дефицит врачей и фельдшеров. Об этом в комментарии 0629 рассказал главный врач Валерий Закржевский.



«Такого на моей практике еще не было, чтобы сразу 60 человек ушли на больничный. Это большой удар по службе. Болеют не только коронавирусом. Тут и грипп, и ОРВИ, и другие болезни. Но мы сейчас столкнулись с ситуацией, когда нам не из кого формировать бригады», — говорит Закржевский.



Он отметил, что в учреждении сейчас ищут выход из ситуации. Рассматривают возможность обратиться к врачам-пенсионерам, студентам-медикам старших курсов.



«Нам очень нужен средний медицинский персонал с дипломом фельдшера. Также крайне необходимы люди с дипломами медсестер для работы в оперативно-техническом отделе. Приходите! Ситуация более чем серьезная», — заявил главный врач городской станции скорой помощи.



Всего в Мариуполе, по данным горсовета, зафиксировано 3 154 заболевших коронавирусом. Из них 1499 пациентов выздоровели, 50 человек умерли.