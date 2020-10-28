Соломенский райсуд Киева продлил до 24 декабря меру пресечения Виталию Рудзько, которого подозревают в попытке изнасилования в поезде «Мариуполь — Киев». Об этом сообщает 5 канал.



Рудзько обвиняют по трем статьям: кража, попытка изнасилования и нанесение телесных повреждений средней тяжести. Прокуратура просит для подозреваемого до 5 лет тюрьмы.



Свою вину Виталий, по словам адвоката не признает. Он просит прощения у девушки и предлагает компенсацию в виде отпуска в Египет. Следующее заседание должно состояться 24 ноября.



«Это будет снова подготовительное судебное заседание. Но там мы уже будем устанавливать наличие — отсутствие гражданских исков. Вчера, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, мы подали гражданские иски, они уже есть в материалах дела», — говорит адвокат Анастасии Луговой Евгений Пронин.

31 июля в поезде «Мариуполь-Киев», за несколько часов до прибытия в столицу, неизвестный мужчина напал на пассажирку Анастасию Луговую, которая ехала в купе с малолетним сыном. Злоумышленник сильно избил девушку и попытался ее изнасиловать на глазах у ребенка. Девушке с сыном удалось убежать из купе.



Напавшего задержала полиция по прибытии в Киев. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.



Ему была избрана мера пресечения в виде ареста без возможности залога. Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статья 153 (Сексуальное насилие), части 2 статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.



В «Укрзализныци» заявили, что уволят сотрудников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд.