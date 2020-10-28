От коронавируса умер мэр Борисполя. Он был лидером избирательной гонки

Действующий мэр Борисполь Киевской области Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни COVID-19.



Об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе партии «Наш край», от которой Федорчук баллотировался на прошедших 25 октября выборах городского головы.



По словам собеседника агентства, по результатам подсчета голосов Федорчук побеждал на выборах мэра Борисполя.



Федорчуку было 60 лет, на должности Бориспольского городского головы он работал с 2006 года.



Коронавирус и мэры украинских городов



Отметим, что мэры украинских городов довольно часто получают диагноз COVID-19. Только в Донецкой области коронавирусом переболели мэр Славянска Вадим Лях и Краматорска Андрей Панков. На прошлой неделе на самоизоляцию ушел городской голова Мариуполя Вадим Бойченко который получил положительный тест на COVID-19. Также находится на самоизоляции заразившийся коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко.



В середине сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите» в тяжелом состоянии из-за коронавируса. О состоянии его здоровья до сих пор ничего не сообщается. При этом Кернес, согласно предварительным данным, уверенно победил на выборах Харьковского городского головы в минувшее воскресенье.