Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

От коронавируса умер мэр Борисполя. Он был лидером избирательной гонки

28 октября 2020, 13:27

От коронавируса умер мэр Борисполя. Он был лидером избирательной гонки

Действующий мэр Борисполь Киевской области Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе партии «Наш край», от которой Федорчук баллотировался на прошедших 25 октября выборах городского головы.

По словам собеседника агентства, по результатам подсчета голосов Федорчук побеждал на выборах мэра Борисполя.

Федорчуку было 60 лет, на должности Бориспольского городского головы он работал с 2006 года.

Коронавирус и мэры украинских городов

Отметим, что мэры украинских городов довольно часто получают диагноз COVID-19. Только в Донецкой области коронавирусом переболели мэр Славянска Вадим Лях и Краматорска Андрей Панков. На прошлой неделе на самоизоляцию ушел городской голова Мариуполя Вадим Бойченко который получил положительный тест на COVID-19. Также находится на самоизоляции заразившийся коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко.

В середине сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите» в тяжелом состоянии из-за коронавируса. О состоянии его здоровья до сих пор ничего не сообщается. При этом Кернес, согласно предварительным данным, уверенно победил на выборах Харьковского городского головы в минувшее воскресенье.

ТЕГИ

Места
Борисполь
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:04
Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, как установил «поборы» для донецкого бизнеса в 2014-м
10:00
«ДНР» сообщила о 159 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек
08:18
«ЛНР» зарегистрировала еще 33 случая коронавируса
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
21:24
В Алчевске прошли похороны россиянина, руководившего батальоном боевиков «Призрак»
17:21
«ДНР» ждет очередной «гумконвой» из России
13:24
«Минздрав ДНР» заявил, что не может решить проблему отсутствия лекарств в аптеках
10:33
Пункт пропуска «ЛНР» у Станицы Луганской будет работать по зимнему графику
10:29
В «ДНР» объяснили рост цен на продукты погодой и поставками из России
09:56
«ДНР» сообщила о 160 заболевших коронавирусом за сутки. 18 человек умерли
13:00
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
11:33
«ДНР» сообщила о 2227 пациентах с пневмониями
все новости
14:43
Коронавирус в Мариуполе: 271 заболевший и трое умерших за сутки
13:37
Кулеба: Нужно искать решения внутри уже имеющихся минских договоренностей
13:27
От коронавируса умер мэр Борисполя. Он был лидером избирательной гонки
13:04
Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, как установил «поборы» для донецкого бизнеса в 2014-м
12:36
Прекращение работы КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября
12:06
В Константиновке на выборах мэра победил кандидат от ОПЗЖ
11:50
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
11:02
Нападение в поезде «Мариуполь — Киев»: Суд продлил арест подозреваемому
10:35
В Краматорске огласили результаты первого тура выборов мэра
10:05
В Мариуполе скорая помощь не справляется с потоком пациентов: 60 сотрудников на больничном
10:00
«ДНР» сообщила о 159 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек
08:51
На Донетчине — 205 новых случаев коронавируса и четыре смерти
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
28 октября, 11:50
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
26 октября, 11:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция