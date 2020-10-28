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Кулеба: Нужно искать решения внутри уже имеющихся минских договоренностей

28 октября 2020, 13:37

Кулеба: Нужно искать решения внутри уже имеющихся минских договоренностей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что нужно искать решения внутри имеющихся Минских договоренностей, написание новых — рискованный путь. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы», — сказал министр.

По его словам, пока нет готовности стран «нормандского формата» заниматься написанием принципиально нового «Минска-3».

«И о "Минске-1″, и о "Минске-2″ договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет. Соответственно, есть два пути: либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, или мы отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое. Но здесь есть два момента. Во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше. Во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран Нормандского формата идти в историю написания принципиально нового Минска-3. А без этого мы должны быть сосредоточены на выполнении Минска-2», — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что фундаментальная проблема в том, что цель РФ в отношении Украины остается неизменной.

«Цель РФ — максимальное ослабление Украины изнутри, и пока эта цель останется неизменной, можно иметь Минск-3,4,5,6, но они также не будут выполняться», — указал он.

«Поэтому вместе с партнерами надо работать с Россией для того, чтобы скорректировать ее цель, и тогда все может заработать. Выполнить вторые минские договоренности на самом деле не так сложно, если только Россия согласится на то, чтобы они действительно были выполнены», — указал Кулеба.

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