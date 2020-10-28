Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства.



«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — сказано в решении правительства.



В пояснительной записке к документу отмечается, что причиной такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в стране.