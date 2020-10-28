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Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации ТКГ

28 октября 2020, 16:38

Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации ТКГ

Украинский дипломат Маркиян Лубкивский отказался присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в качестве спикера. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офису президента за их предложение. Однако, в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, я несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в плоскости безопасности и дипломатической плоскости на основании, среди прочего, и Балканского опыта», — написал он.

Лубкивский отметил, что готов «бескорыстно и в полной мере делиться своими наработками на благо Украины и украинского народа».

«Именно поэтому, после выздоровления я завершу консультации с вице-премьером Алексеем Резниковым по формату моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которая является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», — добавил он.

27 октября Лубкивский сообщил, что получил позитивный результат теста на COVID-19.

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