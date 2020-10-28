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Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема

28 октября 2020, 17:00

Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема

В Луганской области продолжается строительство нового КПВВ в городе Счастье. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что с украинской стороны работы почти выполнены: заасфальтирована сервисная зона, проезжая часть, монтируются модули, в которых будут работать специалисты Миграционной службы и ГФС.

В ОГА указали, что проблемным остается вопрос обустройства территории, прилегающей к так называемому «виртуальному нулю», — это полоса по 300 метров в обе стороны от условной линии разграничения, на которой, по договоренностям, не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных военных формирований ОРДЛО.

Также прогресс в возведении пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого со своей стороны показала группировка «ЛНР».

На снимках видно, что уже уложен асфальт и установлены служебные модули.

Украина возвела КПВВ «Золотое» еще несколько лет назад, но он не функционировал, так как «ЛНР» не открывала пропуск со совей стороны. 

Ожидается, что два новых КПВВ в Луганскоцй области будут открыты 10 ноября.

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