Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема

В Луганской области продолжается строительство нового КПВВ в городе Счастье. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что с украинской стороны работы почти выполнены: заасфальтирована сервисная зона, проезжая часть, монтируются модули, в которых будут работать специалисты Миграционной службы и ГФС.



В ОГА указали, что проблемным остается вопрос обустройства территории, прилегающей к так называемому «виртуальному нулю», — это полоса по 300 метров в обе стороны от условной линии разграничения, на которой, по договоренностям, не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных военных формирований ОРДЛО.

Также прогресс в возведении пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого со своей стороны показала группировка «ЛНР».



На снимках видно, что уже уложен асфальт и установлены служебные модули.

Украина возвела КПВВ «Золотое» еще несколько лет назад, но он не функционировал, так как «ЛНР» не открывала пропуск со совей стороны.



Ожидается, что два новых КПВВ в Луганскоцй области будут открыты 10 ноября.