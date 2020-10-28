Кулеба высказался за сохранение «нормандского формата»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит целесообразности в изменении «нормандского формата», однако Украина ищет и других игроков для способствования договоренностям. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».



«Если кого-то формально нет в составе нормандского формата, это не значит, что он не участвует в этом процессе, в той или иной важной форме, это касается ЕС, США. Я не вижу сейчас целесообразности изменять Нормандский формат, так как он функционирует», — сказал министр.



Кулеба констатировал, что переговоры в «нормандском формате» проходят трудно, «он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом круге нужно договариваться».



«Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договоренностям», — отметил он.



Он также подчеркнул, что все положительное, что было достигнуто в процессе мирного урегулирования, в том числе прекращение огня, возвращение наших заключенных, возвращение кораблей — все было достигнуто в «нормандском формате».