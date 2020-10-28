По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям Донецкой области выявили 205 новых больных коронавирусной болезнью. Кроме этого, умерли четверо заболевших ранее. С начала пандемии коронавирус выявлен у 9026 человек. Из них 3820 человек выздоровели, а 95 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 159 заболевших коронавирусом, утверждают в группировке «ДНР». Кроме того, 17 человек умерли — мужчины в возрасте от 61 до 84 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет. Всего формирование подтверждает 6262 случая COVID-19. Из них 2815 человек выздоровели, а 483 — умерли.



В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 95 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли три человека: 82-летний мужчина и 83-летняя женщина из Попаснянского района, а также 61-летняя жительница Старобельского района. За все время исследований COVID-19 зафиксирован у 3416 человек. Из них выздоровели — 1163, умерли 68 человек.



В группировке «ЛНР» заявили, что зафиксировали 33 новых случая инфицирования COVID-19. По состоянию на 28 октября группировка признает 1489 случаев инфекции коронавируса, из которых выздоровели 1124 человека, 71 — умер.





Политика



Российская делегация в Трехсторонней контактной группе и приглашенные ею представители «ДНР/ЛНР» связывают разблокировку переговорного процесса с разработкой «дорожной карты» по Донбассу, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что нужно искать решения внутри имеющихся Минских договоренностей, а написание новых — рискованный путь.



Общество



Приостановка пропуска через линию соприкосновения через КПВВ «Станица Луганская» продлена до 15 ноября. Пересечь линию соприкосновения в Луганской области на сегодня возможно в случае документального подтверждения обстоятельств социально-гуманитарного характера.



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