Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Говори по-славянски!» Кандидатка в мэрию Славянска кричала в маршрутке из-за украинского языка и COVID-19

28 октября 2020, 22:28

«Говори по-славянски!» Кандидатка в мэрию Славянска кричала в маршрутке из-за украинского языка и COVID-19

В Славянске Донецкой области в маршрутном такси на девушку грубо отреагировали после того, как она на украинском языке попросила окружающих надеть маски. Одной из участниц конфликта оказалась кандидатка в депутаты Славянского городского совета от партии «Наш край» Валентина Павлова.

Три видео с инцидентом пассажирка Рита опубликовала на своей странице в Facebook. На одном из них слышно, как бывшая воспитательница и кандидатка в депутаты Павлова агрессивно высказывается об украиноязычных людях.

«Приехали они сюда на наш восток, жизни от вас нет!», — заявила она.

После того как Рита сообщила ей, что родом из Славянска, Павлова потребовала от нее говорить на русском языке: «Живешь в Славянске? Тогда говори по-славянски! Общественный деятель здесь стоит, заколебали такие деятели».

На выходе из маршрутки женщина добавила: «Со своими языками уже заколебали. Не знаешь, на каком языке говорить из-за таких, как вы».


Сама Рита не знает, что именно спровоцировало крики пассажиров в ее адрес.

«Села на место, и рядом были люди. Я попросила просто надеть маску. Говорю: пожалуйста, наденьте маску. Они начали просто орать: кто ты и почему ты здесь делаешь замечание. И я даже не поняла, почему они кричали от того, что я сделала замечание, или от того, что я общалась на украинском», — рассказала девушка «Радио Свобода».

По факту инцидента полиции открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта.

ТЕГИ

Места
Славянск
Организации
Наш край

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:00
Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема
16:00
В Донецке умер деятель «Компартии ДНР»
15:49
В Донецке задержали студента, который принес на занятие гранату
13:04
Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, как установил «поборы» для донецкого бизнеса в 2014-м
10:00
«ДНР» сообщила о 159 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек
08:18
«ЛНР» зарегистрировала еще 33 случая коронавируса
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
21:24
В Алчевске прошли похороны россиянина, руководившего батальоном боевиков «Призрак»
17:21
«ДНР» ждет очередной «гумконвой» из России
13:24
«Минздрав ДНР» заявил, что не может решить проблему отсутствия лекарств в аптеках
10:33
Пункт пропуска «ЛНР» у Станицы Луганской будет работать по зимнему графику
все новости
22:28
«Говори по-славянски!» Кандидатка в мэрию Славянска кричала в маршрутке из-за украинского языка и COVID-19
21:54
Мэром Бахмута в седьмой раз стал Алексей Рева
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:30
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
21:25
«Слуга народа» заявила, что проходит в горсовет Мариуполя
20:15
Кравчук: Разблокировку работы ТКГ привязали к «дорожной карте» по Донбассу
19:52
Кулеба высказался за сохранение «нормандского формата»
18:51
НАПК закрывает доступ к декларациям о доходах во исполнение решения КСУ
18:12
В ТКГ подготовят предложения «Плана действий» по миру на Донбассе
17:50
Блогер Арестович стал спикером украинской делегации в ТКГ
17:00
Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема
16:38
Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации ТКГ
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
28 октября, 21:30
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
26 октября, 11:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция