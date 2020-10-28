«Говори по-славянски!» Кандидатка в мэрию Славянска кричала в маршрутке из-за украинского языка и COVID-19

В Славянске Донецкой области в маршрутном такси на девушку грубо отреагировали после того, как она на украинском языке попросила окружающих надеть маски. Одной из участниц конфликта оказалась кандидатка в депутаты Славянского городского совета от партии «Наш край» Валентина Павлова.

Три видео с инцидентом пассажирка Рита опубликовала на своей странице в Facebook. На одном из них слышно, как бывшая воспитательница и кандидатка в депутаты Павлова агрессивно высказывается об украиноязычных людях.



«Приехали они сюда на наш восток, жизни от вас нет!», — заявила она.



После того как Рита сообщила ей, что родом из Славянска, Павлова потребовала от нее говорить на русском языке: «Живешь в Славянске? Тогда говори по-славянски! Общественный деятель здесь стоит, заколебали такие деятели».



На выходе из маршрутки женщина добавила: «Со своими языками уже заколебали. Не знаешь, на каком языке говорить из-за таких, как вы».





Сама Рита не знает, что именно спровоцировало крики пассажиров в ее адрес.



«Села на место, и рядом были люди. Я попросила просто надеть маску. Говорю: пожалуйста, наденьте маску. Они начали просто орать: кто ты и почему ты здесь делаешь замечание. И я даже не поняла, почему они кричали от того, что я сделала замечание, или от того, что я общалась на украинском», — рассказала девушка «Радио Свобода».



По факту инцидента полиции открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).



Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.



Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта.