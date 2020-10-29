Штаб: Украинский военный был ранен на Донбассе в результате обстрела

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что произошел вблизи Новгородского, где боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и вели прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего украинский военнослужащий получил пулевое сквозное ранение в руку.



Пострадавшему предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. «Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает», — подчеркнули в штабе ООС.



Также сообщается, что неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где вечером боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.



По данным украинской стороны, сначала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.



Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий и, учитывая вчерашний случай, четверо пострадали. В предыдущий раз о пострадавшем бойце ВСУ сообщалось 21 октября.



Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что благодаря «режиму тишины» на Донбассе удалось значительно сократить количество обстрелов и жертв.