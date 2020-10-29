«ЛНР»: За сутки один человек умер и 22 заболели COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области выявлено 22 заболевших коронавирусом и 1 летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых случаев или другие подробности в «ЛНР» не называют.

По состоянию на 29 октября группировка подтверждает 1511 случай заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1145 человек, 72 — умерли.

Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 7342 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли 113 человек, а 2990 выздоровели.