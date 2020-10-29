В аварии погиб один из «руководителей» Краснодона при «ЛНР»

В результате автомобильной аварии погиб «первый заместитель главы администрации» Краснодона (Сорокино) и Краснодонского райна при группировке «ЛНР» Виктор Якимов. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».



ДТП произошло накануне на трассе Луганск — Изварино. Столкнулись два легковых автомобиля.

Снимок: «Луганск 24»

В результате происшествия один человек погиб, еще один находится в больнице. Погибшим является Якимов.



Еще при Украине Якимов был местным депутатом, являлся секретарем Краснодонского горсовета. В 2015 году, уже при «ЛНР», он стал «замглавы администрации» Краснодона.



24 октября на трассе Луганск — Изварино произошло еще одно ДТП, в котором погиб командир батальона боевиков «Призрак», гражданин России Алексей Марков.