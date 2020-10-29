В ВСУ зафиксирован 15-й летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 171 случай заболевания коронавирусной болезнью и один летальный случай. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Скончался работник ВСУ во Львове, который 13 октября получил положительный результат ПЦР-теста. 19 октября его перевели в реанимацию, однако 28 октября состояние его здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.



Среди выявленных за прошедшие сутки случаев болезни 55 человек госпитализированы, остальные лечатся дома под присмотром медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 29 октября коронавирусом в ВСУ болеет 1956 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 932 человека, 15 — умерли.



На изоляции находится 376 человек.