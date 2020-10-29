НАПК: Решение КС заблокировало назначение победителей местных выборов

Конституционный суд лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам, необходимого для проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы местной власти. Без этой проверки ни один руководитель госоргана, в том числе, победители на местных выборах, не могут быть официально назначены.



Об этом заявил руководитель НАПК Александр Новиков.



«Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата», — отметил он.



Новиков отметил, что КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, так как назначение, в частности, председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Ранее Конституционный суд признал несоответствующими Конституции статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании и полномочия НАПК. Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы «За будущее».



В связи с этим, НАПК закрыла реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.