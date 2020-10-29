В ЕС допускают отмену безвиза с Украиной из-за решения КСУ

В Европейском союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.



Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, передает «Украинская правда».



«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — говорится в письме.



Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.



Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы — квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.



В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:



— сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;



— сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;



— интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ)



— распространение на Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ)



— интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.



«Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества», — говорится в письме.



Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить обработки изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.

Ранее Конституционный суд признал несоответствующими Конституции статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании и полномочия НАПК. Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы «За будущее».



В связи с этим, НАПК закрыла реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.