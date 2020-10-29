В Мариуполе за сутки подтверждено 213 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Мариуполе выявлено 213 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.



Всего в городе проходят лечение 1870 пациентов с COVID-19. Еще за 1512 контактными лицами наблюдают центры первичной медико-санитарной помощи.



За все время пандемии в Мариуполе выявлено 3635 случаев COVID-19, из которых 1758 человек выздоровели, 56 — умерли.

В Донецкой ОГА сообщили о 153 зараженных коронавирусом, выявленных в течение 28 октября, однако в этой статистике не учтены случаи COVID-19 из Мариуполя. В ведомстве связывают задержку в подсчетах со значительным ростом количества новых больных, что усложняет обработку информации.



В Украине за сутки зафиксировали 7342 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли 113 человек, а 2990 выздоровели.