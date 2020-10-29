Новый спикер в ТКГ Арестович заявил, что несколько лет не занимается «черной пропагандой»

Новоназначенный советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что уже несколько лет не занимается «черной пропагандой» в военных целях.



«Сейчас я единственный человек, который официально отказался от черной пропаганды. Во первых, я признал, что занимаюсь ей в военных целях, а, во-вторых, отказался от черной пропаганды», — сказал Арестович в эфире телеканала «НАШ».



Так он прокомментировал свою публикацию 2017 года, в которой признался, что с весны 2014 года, будучи блогером и военным обозревателем, занимался «пропагандистской работой, вызванной к жизни военной агрессией России против Украины».



Кроме того, Арестович предположил, что среди его критиков «много людей, которые занимаются черной пропагандой, но не имеют мужества этого признать».



Он подчеркнул, что больше не занимается пропагандистской деятельностью. «Можете понаблюдать за моей деятельностью. Если вам покажется, что я брешу или использую черную пропаганду, то, думаю, у вас достаточно сил и голоса, чтобы об этом сообщить», — сказал сегодня Арестович журналистам.



Вчера вечером было объявлено, что спикером украинской делегации в ТКГ стал военный обозреватель, блогер и актер Алексей Арестович. Это новая должность, которой ранее не было.