Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Замкомандира боевиков «ЛНР» арестован в Киеве

29 октября 2020, 14:21

Замкомандира боевиков «ЛНР» арестован в Киеве

В Киеве разоблачен участник незаконных вооруженных формирований «ЛНР», участвовавший в боях на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следователей, уроженец оккупированного Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к «народной милиции ЛНР», где его назначили заместителем командира одного из подразделений боевиков.

«Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок», — говорится в сообщении.

В Киеве мужчина, используя подставные документы, трудоустроился в частную телекоммуникационную компанию.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами его участия в НВФ «ЛНР».

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ проверяет информацию о возможном несанкционированном вмешательстве и использования фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.

ТЕГИ

Прочее
СБУ ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:12
«ДНР» возобновит занятия в школах со 2 ноября
15:17
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 30 октября
14:32
«ДНР»: Мирный житель пострадал при подрыве на мине
12:35
В ГПСУ подтвердили, что жители ОРЛО могут пересечь КПВВ в сторону Луганска
10:57
В аварии погиб один из «руководителей» Краснодона при «ЛНР»
10:18
«ДНР» заявила о 25 умерших и 171 заболевшем COVID-19 за сутки
09:25
«ЛНР»: За сутки один человек умер и 22 заболели COVID-19
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:00
Строительство нового КПВВ в Луганской области: осталась одна проблема
16:00
В Донецке умер деятель «Компартии ДНР»
15:49
В Донецке задержали студента, который принес на занятие гранату
13:04
Боевик «ДНР» Ходаковский рассказал, как установил «поборы» для донецкого бизнеса в 2014-м
все новости
17:12
Начальнику тюрьмы боевиков «Изоляция» объявили подозрение
17:01
На Донетчине из помещения ТИК исчезли списки избирателей
16:12
«ДНР» возобновит занятия в школах со 2 ноября
16:08
Почти половина медработников больницы в Северодонецке переболели COVID-19
15:19
На Луганщине — 66 заболевших и одна смерть вследствие COVID-19
15:17
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 30 октября
14:32
«ДНР»: Мирный житель пострадал при подрыве на мине
14:21
Замкомандира боевиков «ЛНР» арестован в Киеве
13:45
Новый спикер в ТКГ Арестович заявил, что несколько лет не занимается «черной пропагандой»
13:28
Минреинтеграции планирует ввести дистанционную идентификацию для переселенцев
13:25
В Мариуполе за сутки подтверждено 213 случаев COVID-19
12:47
В ЕС допускают отмену безвиза с Украиной из-за решения КСУ
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
29 октября, 09:50
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
26 октября, 11:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция