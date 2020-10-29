Замкомандира боевиков «ЛНР» арестован в Киеве

В Киеве разоблачен участник незаконных вооруженных формирований «ЛНР», участвовавший в боях на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По данным следователей, уроженец оккупированного Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к «народной милиции ЛНР», где его назначили заместителем командира одного из подразделений боевиков.



«Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок», — говорится в сообщении.



В Киеве мужчина, используя подставные документы, трудоустроился в частную телекоммуникационную компанию.



Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами его участия в НВФ «ЛНР».



Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



СБУ проверяет информацию о возможном несанкционированном вмешательстве и использования фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.