Почти половина медработников больницы в Северодонецке переболели COVID-19

В Северодонецкой многопрофильной больнице все три врача-инфекционалиста и 40% медработников переболели COVID-19. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на начльника управления здравоохранения Северодонецка Романа Водяника.



«Не хватает сил у врачей. Вчера от пневмонии умер один из врачей», — рассказал он.



По его словам, лечение одного пациента занимает около двух недель. Лекарств и средств защиты пока хватает.

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 66 заболевших COVID-19 и один летальный случай.