ЕС: Решение КС ставит под сомнения ряд международных обязательств Украины

В Европейском Союзе заявляют, что последнее решение Конституционного суда Украины в сфере антикоррупционного законодательства ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины и призывают украинские власти принять меры для восстановления эффективного функционирования антикоррупционной системы. Об этом рассказало фициальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине», — сказал он.



По словам дипломата, массивная и беспрецедентная помощь Европейского Союза и государств-членов, «в том числе финансовая», связана с антикоррупционной архитектурой Украины, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления.



«Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине», — заверил представитель ЕС.



По его словам, ЕС и государства-члены ЕС считают институты по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

Конституционный суд 27 октября принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) а также статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.



На практике это, в частности, означает закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.



Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением Конституционного суда.