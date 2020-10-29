По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 октября

Ситуация с распространением COVID-19

За среду, 28 октября, лаборатории предоставили информацию о 153 новых заболевших коронавирусом на подконтрольной властям территории Донецкой области. При этом в сводках возможны задержки. В частности, только в Мариуполе за прошедшие сутки выявлено 213 заболевших. За все время исследований в Донецкой области выявили 9179 случаев COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, 95 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области за сутки 171 человек заболел COVID-19, а 25 — умерли от осложнений, вызванных болезнью, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 29 октября формирование признает 6433 случаев заболевания COVID-19. Из них 3115 человек выздоровели, 508 — умерли.



Группировка «ДНР» возобновит со 2 ноября занятия в школах на подконтрольной ей территории. Обучение в вузах и техникумах продолжится в дистанционном режиме. В начале октября «ДНР» отправила школьников на длинные каникулы до 25 октября из-за ситуации с коронавирусом. Позже каникулы продлили до 1 ноября.



На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 66 заболевших COVID-19 и один летальный случай. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 80-летняя женщина из Сватовского района. С начала пандемии на Луганщине коронавирусная инфекция выявлена у 3482 человек. Из них 1198 человек выздоровели, 69 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила, что за сутки на подконтрольной ей территории выявлено 22 заболевших коронавирусом и 1 летальный случай. Всего группировка признает 1511 случай заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1145 человек, 72 — умерли. Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.





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