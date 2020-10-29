Две жительницы Луганщины получили условный срок за организацию «референдума»

Беловодский райсуд приговорил двух жительниц Станично-Луганского района к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год за активное участие в организации и проведении «референдума». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, в мае 2014 обвиняемые были членами участковых «избирательных комиссий».



«Указанные лица формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования, участвовали в подсчете голосов», — говорится в сообщении.



Осужденным назначено наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.



Отмечается, что приговоры суда еще не вступили в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования — 30 дней со дня провозглашения приговора.