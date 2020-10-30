«ДНР» зафиксировала 23 смерти и 185 заболевших за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 185 заболевших коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 23 смерти — мужчины в возрасте от 59 до 94 лет и женщины в возрасте от 34 до 82 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Также за сутки выписано 308 человек.



За все время «ДНР» подтвердила 6618 случаев COVID-19. Из них 3423 человека выписаны, а 531 умерли. Продолжают лечение 2664 пациента.



За сутки выявлено 167 случаев пневмоний, на 22 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 85 человек. Всего на лечении 2216 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке (+53 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 9645 заболевших. Из них 4364 человек выздоровели, 100 умерли.