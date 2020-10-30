Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начнет действовать со 2 ноября. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.



В Донецкой области в красной зоне остается Славянский район. В Луганской области — Марковский и Троицкий районы. Другие районы Донетчины и Луганщины будут в оранжевой зоне.



Эпидемические уровни в других областях — на карте:

Карантинные ограничения будут действовать со 2 ноября в течение двух недель. Окончательное решение о введении тех или иных ограничений в красной зоне принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС совместно с государственной комиссией.