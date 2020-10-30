На Луганщине депутата сельсовета подозревает в организации «референдума»

Депутат Передельского сельсовета Луганской области VI созыва подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



По данным следствия, 11 мая 2014 депутат принял участие в организации и проведении «референдума» в селе Передельское.



«Как "председатель избирательной комиссии", он следил за процессом и порядком голосования на "избирательном участке", выдавал "бюллетени", решал организационные вопросы», — говорится в сообщении.



Депутату объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).