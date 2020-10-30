Взрывы в Сватово пять лет назад. Компенсации за разрушенные дома получили не все

Несколько семей, имущество которых было полностью уничтожено в результате взрывов боеприпасов на складе в Сватово Луганской области ровно 5 лет назад, 29 октября 2015 года, до сих пор не получили компенсаций. Об этом сообщает hromadske.



Повреждения получили 59 многоэтажек и около 600 частных домов, четыре из которых снаряды разрушили до основания. Именно владельцы последних до сих пор не смогли получить компенсации.



Среди тех, кто не получил компенсацию, Олег Рыбалкин.



«[Попытки получения компенсаций] ничем не закончились. Уже в этом году я получил ответ из Луганской областной военно-гражданской администрации, что мы не попадаем под порядок получения компенсационных выплат, утвержденный в 2019 году. И единственным возможным средством получения компенсационных выплат является обращение в суд», — рассказал мужчина.



Он говорит, что обращался в суд еще в 2017 году, но тогда гражданский суд решил, что его иск может рассматривать только административный суд. Административный в свою очередь перенаправил Рыбалкина в гражданский суд.



«В конце концов, я пришел в Большую палату Верховного суда, чтобы выяснить, в каком порядке мне обращаться в суд. Большая палата ответила, что надо обращаться в гражданском порядке. Вот теперь готовлю иск в гражданском порядке», — добавил Олег Рыбалкин.