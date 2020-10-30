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Банду, которая ограбила военную часть в Мариуполе в 2014 году, объявили в розыск

30 октября 2020, 16:58

Банду, которая ограбила военную часть в Мариуполе в 2014 году, объявили в розыск

В Донецкой области заочно судить участников банды, которые совершили ряд особо тяжких преступлений во время оккупации Мариуполя весной 2014 года. Членов группировки объявили в международный розыск. Об этом сообщает Отдел информационной политики облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что вооруженную преступную банду создал и возглавил 30-летний местный житель в апреле-мае 2014 года. В состав группировки вошли четверо местных жителей в возрасте от 27 до 45 лет.

«Во время оккупации Мариуполя представителями НЗФ РФ, бандиты в течение месяца совершили ряд преступлений: ограбили воинскую часть и завладели автоматами, совершили нападение на 3 банковские отделения, ограбили 2 банкомата и похитили 12 автомобилей, вызвав ущерб на сумму свыше 3 млн гривен», — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники незаконно лишили свободы трех граждан и силой удерживали их, нанося телесные повреждения и требуя деньги. Один из пострадавших после избиения умер от тяжелых травм. 

Действия группировки имеют следующую квалификацию:

— ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией) УК Украины;
— ст. 257 (организация вооруженной банды и участие в ней) УК Украины;
— ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (ношение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное в составе преступной организации) УК Украины; 
— ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных и особо крупных размерах, совершенное в составе преступной организации) УК Украины;
— ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное в составе преступной организации) УК Украины;
— ч. 4 ст. 28, ч. Ч. 2, 3 ст. 146 (незаконное похищение человека, совершенное с применением оружия в составе преступной организации) УК Украины;
— ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, совершенное в составе преступной организации) УК Украины;
— ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 262 (разбой с целью похищения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное в составе преступной организации) УК Украины;
— ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное с угрозой убийства в составе преступной организации) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. Максимальная санкция по указанным статьям — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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