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Ермак сообщил послам G7 о потерях на фронте из-за провокаций боевиков

30 октября 2020, 18:33

Ермак сообщил послам G7 о потерях на фронте из-за провокаций боевиков

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил послам стран «Большой семерки» о вооруженных провокациях боевиков на Донбассе, в результате которых 30 октября погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что несмотря на провокации режим прекращения огня на востоке Украины продолжается уже почти 100 дней. Глава ОП проинформировал, что в связи с провокациями, повлекшими потери среди состава ОС, на месте разбирается начальник Генерального штаба. Кроме этого, Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Ермак призвал послов G7 и правительства их стран поддержать Украину в защите позиций и призвать все стороны соблюдать режим тишины.

Также Ермак рассказал о том, что советники «Нормандской четверки» продолжают вести активный диалог в рамках подготовки саммита лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.

Основной темой встречи стали последние решения Конституционного суда Украины, которые поставили под угрозу антикоррупционную реформу. Ермак заверил участников встречи, что несмотря на решения КСУ, все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, — и дальше будут работать.

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