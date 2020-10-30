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В Европарламенте призвали Украину восстановить полномочия НАПК вопреки решениям КСУ

30 октября 2020, 21:43

В Европарламенте призвали Украину восстановить полномочия НАПК вопреки решениям КСУ

Группа депутатов Европарламента призвали Киев восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК) вопреки последним решениям Конституционного суда Украины. Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, передает «Европейская правда».

Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного суда, потому что оно создало «правовую яму» в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.

«Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией — включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти.

В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль», — говорится в заявлении.

Это принципиально противоречит решению КСУ, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти.

Заявление, о котором идет речь, подписали Михаэль Галлер — главный докладчик ЕП по Украине (Германия, ЕНП), Андрюс ​​Кубилюс — председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблеи «Евронест» (ЕНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич — докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс — докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель — докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (ЕНП, Литва).

29 октября премьер Денис Шмыгаль подписал правительственное распоряжение, поручающее ряду органов власти действовать вопреки решению КС.

Конституционный суд 27 октября принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью  Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

На практике это, в частности, означало закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.

Вчера президент Зеленский экстренно созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.

Оппозиционные фракции этот законопроект президента раскритиковали, называя его неконституционным. 

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