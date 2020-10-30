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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 октября

30 октября 2020, 22:40

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 466 новых случаев COVID-19 и пять летальных случаев. С начала пандемии выявлено 9645 заболевших, из которых 4364 человек выздоровели, 100 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за сутки 23 человека умерли от COVID-19, еще 185 получили положительные результаты. Всего формирование признает 6618 случаев COVID-19. Из них 3423 человека выписаны, а 531 — умер.

В Луганской области подтверждено 93 новых случая COVID-19, еще один человек умер. За все время исследований диагноз подтвердился у 3575 человек. Из них выздоровели — 1211, умерли 70 человек.

Группировка «ЛНР» заявляет о 31 новом случае COVID-19 и одном летальном случае, произошедшем за минувшие сутки. С начала пандемии «ЛНР» признает 1542 случая COVID-19: 1186 человек выздоровели, 73 — умерли.

В Украине с понедельника начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Боевые действия

На внеочередном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы стороны договорились соблюдать режим «тишины». Заседание было инициировано украинской делегацией в связи с гибелью и ранением военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела боевиков.

Группировка «ДНР» вновь предложила украинской стороне провести совместное инспектирование на Донбассе.

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