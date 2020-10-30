Задержан один из руководителей ГФС, вымогавший $200 тысяч за закрытие уголовного дела

Источник: ГБР

Один из руководителей Государственной фискальной службы (ГФС) задержан во время получения части взятки в размере 100 тысяч долларов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.



Задержанным оказался руководитель Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Роман Неговелов.



«По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 000 долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства», — говорится в сообщении.



Следственные действия продолжаются.