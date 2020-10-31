«ДНР»: За сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) за вчерашний день медики выявили 162 случая заболевания COVID-19.



Всего по состоянию на 10 часов утра 31 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции коронавируса – 6780.



Группировка «ДНР» заявляет о такой статистике:



• на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2758 пациента,

• выписаны – 3467 человек,

• летальных случаев – 555.



За сутки выписано 44 человек.



Кроме того, умерли 24 человека – мужчины в возрасте от 48 до 84 лет и женщины в возрасте от 56 до 78 лет.



Параллельно «ДНР» фиксирует рост сезонных заболеваний, среди которых пневмония. За сутки донецкие медики установили этот диагноз у 175 человек, что на 8 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 111. Всего на лечении 2267 пациентов с пневмониями, из них 445 на кислородной поддержке (+60 за сутки).

Власти Украины не публикуют информацию о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



В Донецкой области, на подконтрольной части, зарегистрировано 466 новых случаев инфицирования коронавирусом, а также пять летальных случаев.