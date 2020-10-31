Еще три человека умерли от коронавируса на Донетчине

Коронавирусная болезнь унесла еще три жизни в Донецкой области. Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, скончались 55-летний житель Селидово и две жительницы Горняка. Им было 75 и 78 лет.



Количество больных на территории области, подконтрольной украинской власти, выросло на 743 человека, среди которых 21 ребенок.

«Пандемия набирает обороты. С ростом количества больных растет и количество контактных лиц, а это значит, что для всех увеличивается вероятность заболеть. Единственный способ уберечь себя от болезни - соблюдать карантин и противоэпидемические рекомендации Минздрава», - напомнил Кириленко на странице в Facebook.