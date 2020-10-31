Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году

31 октября 2020, 14:30

Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году

Один из членов незаконных вооруженных формирований, бывший глава «МГБ ДНР» Андрей Пинчук заявил, что видел на Донбассе в 2014 году бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Выступая на съезде российской организации «Союз добровольцев Донбасса», Пинчук взял слово, чтобы высказаться о партии Захара Прилепина. Он назвал «теневым лидером и спонсором» этой партии российского политика, бизнесмена Александра Бабакова. Он также является первым заместителем председателя партии Захара Прилепина «За правду».

Обвиняя Бабакова в поддержке украинской власти, Пинчук заявил:  

«Бабаков - настоящий владелец и лидер этой политической силы. В чём наши претензии к Бабакову? Они очень просты. В 2012 году указом президента №845 он был назначен спецпредставителем президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом. Это тот человек, который отвечал за вопросы поддержки соотечественников. Но что он сделал? Я, например, видел в Донбассе Владислава Суркова, знаю о помощи Константина Малофеева, но ничего не знаю о Бабакове. В то же время он повлиял на политические решения по Донбассу, но не так, как хотелось бы».

Ранее в члены организации заявили, что планируют участвовать в выборах в Госдуму, а также баллотироваться в советы других уровней.

В СДД отметили, что «никогда не были политической партией и никогда ей не будут», поэтому рассматривают для себя вариант сотрудничества с уже существующими партиями. С партией Захара Прилепина «За правду» в СДД согласны сотрудничать, если «партия Прилепина станет партией Прилепина, сейчас она таковой не является».

  • «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) состоит из граждан разных стран, которые воевали на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР» против украинской армии. Организация называет себя «межрегиональной».
  • Россиянин Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.

    Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. Другой бывший советник Захарченко — российский политтехнолог Александр Казаков — также является одним из руководителей правды «За правду».

    Партия Прилепина намерена участвовать в местных выборах в России 2020 года, а также в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

  • По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков являлся кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвовал в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине.

ТЕГИ

Люди
Владислав Сурков Андрей Пинчук Захар Прилепин
Организации
СДД

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:30
Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году
09:44
«ДНР»: За сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
09:41
«Донецкгормаш» снова требует от «ДНР» вернуть долги по зарплате
09:20
В «ЛНР» рассказали, в каком режиме будут учиться школьники
08:12
«ЛНР» сообщила о 7 умерших от коронавируса за сутки
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 октября
19:19
В «ДНР» заявили о гибели троих мужчин при срабатывании взрывного устройства в Горловке
14:57
«ДНР» снова предлагает провести совместное инспектирование с украинской стороной
14:04
Боевики ограничивали ОБСЕ в передвижении возле границы на Луганщине
09:57
«ДНР» зафиксировала 23 смерти и 185 заболевших за сутки
08:24
«ЛНР»: 31 новый случай коронавируса за сутки и одна смерть
21:12
«ЛНР» усилила ограничения из-за коронавируса
все новости
16:05
В Луганской области умерли шесть пациентов с COVID-19
14:30
Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году
13:40
«Добровольцы Донбасса» заявили, что пойдут на выборы в Госдуму РФ, но без своей партии
12:59
КПВВ под Золотым продолжают обустраивать
11:01
Еще три человека умерли от коронавируса на Донетчине
09:44
«ДНР»: За сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
09:41
«Донецкгормаш» снова требует от «ДНР» вернуть долги по зарплате
09:20
В «ЛНР» рассказали, в каком режиме будут учиться школьники
08:46
Очередной рекорд: 8752 заболевших коронавирусом за сутки в Украине
08:12
«ЛНР» сообщила о 7 умерших от коронавируса за сутки
23:58
Задержан один из руководителей ГФС, вымогавший $200 тысяч за закрытие уголовного дела
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 октября
все новости
ВИДЕО
В Киеве у здания КС — митинг. Протестующие используют пиротехнику
30 октября, 10:15
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
29 октября, 09:50
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция