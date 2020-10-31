Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году

Один из членов незаконных вооруженных формирований, бывший глава «МГБ ДНР» Андрей Пинчук заявил, что видел на Донбассе в 2014 году бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Выступая на съезде российской организации «Союз добровольцев Донбасса», Пинчук взял слово, чтобы высказаться о партии Захара Прилепина. Он назвал «теневым лидером и спонсором» этой партии российского политика, бизнесмена Александра Бабакова. Он также является первым заместителем председателя партии Захара Прилепина «За правду».

Обвиняя Бабакова в поддержке украинской власти, Пинчук заявил:

«Бабаков - настоящий владелец и лидер этой политической силы. В чём наши претензии к Бабакову? Они очень просты. В 2012 году указом президента №845 он был назначен спецпредставителем президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом. Это тот человек, который отвечал за вопросы поддержки соотечественников. Но что он сделал? Я, например, видел в Донбассе Владислава Суркова, знаю о помощи Константина Малофеева, но ничего не знаю о Бабакове. В то же время он повлиял на политические решения по Донбассу, но не так, как хотелось бы».



Ранее в члены организации заявили, что планируют участвовать в выборах в Госдуму, а также баллотироваться в советы других уровней.



В СДД отметили, что «никогда не были политической партией и никогда ей не будут», поэтому рассматривают для себя вариант сотрудничества с уже существующими партиями. С партией Захара Прилепина «За правду» в СДД согласны сотрудничать, если «партия Прилепина станет партией Прилепина, сейчас она таковой не является».

«Союз добровольцев Донбасса» (СДД) состоит из граждан разных стран, которые воевали на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР» против украинской армии. Организация называет себя «межрегиональной».