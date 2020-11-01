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На Донетчине число заболевших COVID-19 выросло на 549. 12 человек умерли

01 ноября 2020, 09:31

На Донетчине число заболевших COVID-19 выросло на 549. 12 человек умерли

В Донецкой области выявили еще 549 инфицированных коронавирусом. Еще 12 человек скончались. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Из-за осложнений вследствие течения коронавируса умерли 47-летняя жительница Белицкого, 58-летняя и 74-летний жители Покровска, 59-летний константиновец, жители Доброполья 60, 67, 69 и 74 лет, 69-летний мирноградец, 71-летняя мариупольчанка, 78-летний бахмутовец и 80-летняя жительница Чермалыка.

Отмечается, что в сводке за субботу, 31 октября, перечисленные в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общей статистики.

113 заболевших выявили в Краматорской ОТГ, 74 в Славянской, 56 в Бахмутской, 42 в Мирноградской, 41 в Мариупольской, 40 в Добропольской, по 38 в Покровской и Николаевской ОТГ, 14 в Волновахской, 12 в Белозерской, 11 в Дружковской, десять в Александровской, по девять в Угледарской и Лиманской ОТГ, шесть в Великоновоселковской, по пять в Авдеевской и Гродовский ОТГ, четыре в Черкасской, по три в Ольгинской, Константиновской и Марьинской ОТГ, по два в Мирненский, Криворожской, Никольской, Новодонецкой и Святогорской ОТГ, по одному в Комарской, Шаховский и Новогродовский ОТГ.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 10937 заболевших. Из них 4364 человек выздоровели, 115 умерли. Продолжают лечение 6458 человек.

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