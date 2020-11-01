«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщает «межведомственный штаб».



КПВВ будет работать с 9:00 до 18:00 по местному времени (8:00 до 17:00 по Киеву).



При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении КПВВ «Еленовка».



В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.



Те, кто направляется на подконтрольную Украине территорию должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом можно прекратить режим самоизоляции.