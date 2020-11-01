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В Беларуси использовали фото полузащитника «Шахтера» в фейковой новости об убитом студенте

01 ноября 2020, 12:27

В Беларуси использовали фото полузащитника «Шахтера» в фейковой новости об убитом студенте

В Беларуси среди пользователей соцсетей распространили фейковую новость об убитом студенте, сопроводив ее фотографией полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктора Коваленко. Об этом сообщает «Трибуна».

Под фото Коваленко речь идет о якобы гибели от огнестрельного ранения одного из митингующих, студента Артема Горина, однако эта информация не соответствует действительности.

Белорусское издание Onliner сообщило, что в Министерство здравоохранения Беларуси заявили о недостоверности информации о смерти человека с такими данными, а в университете, где якобы учился погибший, отметили, что такого студента нет в базе.

Ранее более ста спортсменов, тренеров и работников спортивной сферы Беларуси выступили с требованием признать выборы президента страны недействительными.

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