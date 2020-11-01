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На акции протеста в Минске — задержания и выстрелы ►

01 ноября 2020, 16:44

На акции протеста в Минске — задержания и выстрелы ►

В Минске сегодня проходит очередная воскресная акция протеста под названием «Дзяды» («Предки»), которую приурочили ко дню поминовения, который в Беларуси отмечают 2 ноября. Силовики совершили предупредительный выстрел в воздух на проспекте Независимости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минскую милицию.

Позже спецсредства применялись при разгоне протестующих в районе улицы Мирошниченко и в районе ТРЦ Expobel. Портао TUT.BY пишет, что в УВД Мингорисполкома не смогли уточнить, использовались ли спецсредства, но намерены озвучить эту информацию в понедельник.

Позже около 15.30 очевидцы сообщили, что на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника силовики применили, предположительно, светошумовую гранату. На месте — много автозаков.

В списках правозащитников центра «Весна», значится уже больше 70 задержанных сегодня на акциях протеста. Задержания происходили в основном в Минске, а также в Гродно. Среди них — несколько журналистов.

Несмотря на препятствия со стороны ОМОНа, тысячи людей все же смогли дойти до мемориала в Куропатах.

Фото: Радио Свобода

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов.

На прошлой неделе оппозиция объявила общенациональную забастовку, которую не собирается прекращать до ухода Лукашенко.

Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.

Беларусь ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Причиной указана сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах.

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