ОБСЕ зафиксировала новые траншеи на Донетчине

За последние несколько недель беспилотники миссии ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и продление существующих на участках между селами Водяное и оккупированной Ужовкой. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в поле на расстоянии около 2,5 км от Водяного БПЛА СММ дальнего радиуса действия наблюдатели видели 45-метровое продление существующей траншеи. По оценке миссии, траншея принадлежит Вооруженным силам Украины.



В 3 км к западу от Ужовки беспилотник ОБСЕ зафиксировал 80-метровое продление существующей траншеи.



Еще одно 60-метровое продление траншеи соединяло вышеупомянутую 80-метровую траншею и существующую траншею, которую, как сообщалось в предыдущих отчетах, также продлили на 50 и 20 м соответственно.



Миссия определила, что все эти траншеи принадлежат вооруженным формированиям.