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Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября

01 ноября 2020, 23:56

Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 10937 случаев COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, 115 умерли. Продолжают лечение 6458 человек.

Группировка «ДНР» подтверждает 6 873 случая заболевания коронавирусом. Из них на лечении 2 826 пациентов, выписаны 3 469 человек, 578 умерли.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 3713 человек. Из них выздоровели – 1385, на лечении, умерли 78 человек.

Группировка «ЛНР» признает 1 587 заболевших коронавирусом. Утверждается, что с полным выздоровлением выписаны 1 254 человека, 83 умерли.

Урегулирование конфликта на Донбассе

На внеочередном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы стороны договорились соблюдать режим «тишины». Заседание было инициировано украинской делегацией в связи с гибелью и ранением военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела боевиков.

Глава украинской делегации в ТКГ рассказал, что если документ по интенсификации процесса мирного урегулирования, который готовит Украина, принят не будет, то группа будет работать над другими вариантами.

Политика

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нельзя отказываться от Минских соглашений в одностороннем порядке. Поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран — Германии, Франции, Украины и России.

Минреинтеграции планирует ввести дистанционную идентификацию для переселенцев. Это позволит 700 тысячам граждан, проживающих на неподконтрольной, проходить идентификацию без необходимости пересечения КПВВ.

Группировка «ДНР» вновь предложила украинской стороне провести совместное инспектирование на Донбассе.

Экономика

В группировке «ДНР» заявили, что рост цен на некоторые виды товаров в ОРДО связан с погодными условиями и подорожанием этих товаров в РФ.

Общество

Группировка «ЛНР» изменила график работы своего пункта пропуска у Станицы Луганской. С украинской стороны КПВВ закрыт до 31 октября из-за распространения COVID-19. Пропуск людей возможен только при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.

Приостановка пропуска через линию соприкосновения через КПВВ «Станица Луганская» продлена до 15 ноября.

В так называемом минздраве группировки «ДНР» заявили, что не могут решить проблему отсутствия лекарств в частных аптеках. Перебои в поставках лекарств в группировке связывают с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории России.

Прокуратура заочно сообщила о подозрении начальнику подпольной тюрьмы боевиков «Изоляция» в создании террористической группы.

Боевые действия

За последние несколько недель беспилотники миссии ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и продление существующих на участках между подконтрольным украинской стороне селом Водяное и оккупированным селом Ужовка.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе:

«Донбасс сегодня»: Готова ли медицина свободной части Донбасса к пику второй волны COVID-19? // Из Киева в Донецк. С чем приходится сталкиваться людям, чтобы сейчас пересечь линию соприкосновения // Поддерживают ли жители Донецка идею Зеленского создать на Донбассе свободную экономическую зону?// Последствия ядерного взрыва в Енакиево. Украина предлагает привлечь к мониторингу международных экспертов.

«Донбасс Реалии»: Как изменился Донбасс за 6 лет войны Украины и России? // Как сегодня живут на границе «ДНР» и России // США и Великобритания помогут ВМС с военными базами // Что в России говорят об Украине?


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