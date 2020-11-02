Штаб ООС зафиксировал два новых нарушения «режима тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован вечером в районе населенного пункта Водяное, где применили стрелковое оружие.



Кроме того, неподалеку Водяного зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Квадрокоптер», который пересек линию соприкосновения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был обезврежен.



С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе.

Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. Он был согласован на заседании Трехсторонней контактной группы.



При этом полностью обстрелы с тех пор не прекратились, но стороны отмечали, что их число значительно уменьшилось.



На прошлой неделе в результате обстрелов погибли двое украинских военных, еще двое были ранены. Несмотря на это, в ТКГ договорились соблюдать «режим тишины» дальше.