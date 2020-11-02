В Украине за сутки зафиксировали 6 754 случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки подтверждено 6 754 заболевших коронавирусом. Выздоровели 2 327 пациентов, умерли 69.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 402 194 человек, 7 375 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 163 768 человека.



Сейчас в Украине COVID-19 болеет 231 051человек, что на 4 358 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (817), Киеве (507), Львовской (464), Черновицкой (418) областях.