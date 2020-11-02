В Краматорске патрульная полиция будет контролировать детей на дистанционном обучении

Со 2 ноября в Краматорске патрульная полиция будет контролировать учеников 7-11 классов, которые находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



«Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет осуществлять дополнительный контроль за пребыванием учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ на улицах города в период с 8:00 до 14:00, при дистанционном обучении», — говорится в сообщении.



Информацию о выявленных нарушениях со стороны учеников будут передавать в управление образования городского совета.



2 ноября в школах Краматорска возобновляется учебный процесс после осенних каникул. Ученики 1-6 классов со 2 ноября учиться будут в обычном режиме, а ученики 7-11 классов учиться будут дистанционно.