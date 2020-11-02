«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85

За сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировали две смерти от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Таким образом, с начала пандемии «ЛНР» подтверждает 85 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего было выявлено 1587 заболевших COVID-19, из них 1258 человек выздоровели.

Украинская сторона не публикует данные о заболеваемости на неподконтрольной территории.



На подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден 3713 человек. Из них выздоровели 1385 человек, а умерли 78.