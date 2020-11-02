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Владельцем месторождения соли на Донетчине является российский институт. Против него просят ввести санкции

02 ноября 2020, 13:24

Владельцем месторождения соли на Донетчине является российский институт. Против него просят ввести санкции

Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли, находящегося в Донецкой области. Об этом сообщает организация StateWatch, ссылаясь на письмо Государственной службы геологии и недр в СНБО от августа 2020 года.

В документе идет речь о том, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило на 20 лет Институту ядерных исследований Российской академии наук специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли.

Разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброс сточных вод.

Служба геологии указала, что владельцем специального разрешения является субъект хозяйствования, который является резидентом Российской Федерации, поэтому его нужно внести в санкционный список. С просьбой ввести санкции против института обратились в СНБО.

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