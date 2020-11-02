За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19. Выздоровели 48 человек. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 82-летний мужчина из Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



15 новых случаев выявили в Лисичанске, шесть в Северодонецке, восемь в Новоайдарском районе, по четыре в Марковском и Троицком районах, три в Сватовском, по два в Белокуракинском, Попаснянском районах и Рубежном, один в Беловодском районе.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 3760 человек. Из них выздоровели — 1433, лечатся — 2248, умерли 79.



Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 51,1%.