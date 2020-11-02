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Кравчук: У президента Зеленского есть план «Б» по Донбассу

02 ноября 2020, 18:17

Кравчук: У президента Зеленского есть план «Б» по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить», — сказал он.

Кравчук также считает, что президент помнит о том сроке «в один год», чтобы попытаться использоваться существующие механизмы, о котором он говорил.

«Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали — это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление», — отметил он.

В своей предвыборной кампании, а затем и в фильме «Год президента Зеленского» он президент Украины выразил уверенность, что до конца его срока боевые действия на Донбассе удастся завершить.

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